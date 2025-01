De prijzen blijven maar stijgen: waarom komt de pijn niet onder controle?

Hoe komt dat toch?

De overheid leverde een bijdrage aan de inflatie. Dit jaar mochten de huren in de zomer flink stijgen, en dat telt zwaar mee. In april was al de accijns op tabak verhoogd, naast de extra belasting op frisdranken, sappen en plantaardige melkproducten. Maar dat is toch niet alles. "Over de hele linie zien we dat de prijzen weer wat harder aan het oplopen zijn", constateert Van Mulligen. "Zelfs zonder de hogere huur en tabak zit de inflatie in Nederlandse nog duidelijk boven de 3 procent. Terwijl de inflatie in de meeste landen de eurozone toch een vol punt lager ligt."

Waarom ligt de inflatie in Nederland hoger?

Nederland heeft niet de hoogste inflatie in de eurozone, maar steekt schril af tegen het gemiddelde van 2,4 procent.

Consumenten mopperen vooral over de prijzen in de supermarkt. Toch valt dat Europees gezien wel mee. "Als je de hogere verbruikersbelasting op frisdrank en tabaksaccijns weghaalt uit de cijfers, dan zijn de Nederlandse voedselprijzen in lijn met die in andere Europese landen. Overal in Europa is de koffie en cacao duurder", zegt Rabobank-econoom Hugo Erken.

Van Mulligen noemt daarnaast de loonstijging van dit jaar, de grootste in veertig jaar. Erken vult aan dat de lonen in andere Europese landen minder hard stijgen: "Dat komt door de grotere krapte op de arbeidsmarkt in Nederland. Alles wat schaars is is duur. Kappers, horeca, recreatie, vervoer; dat zijn allemaal arbeidsintensieve sectoren waarin hogere lonen worden doorberekend aan de consument."

De koffiemarkt stond het afgelopen jaar op z'n kop door ongekende prijsstijgingen van de koffieboon. Droogte en misoogsten dreven de prijs op.