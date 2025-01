Eerste commerciële vlucht naar Damascus sinds val van Assad is geland

Voor het eerst sinds de val van het regime van de Syrische oud-president Assad is een internationale commerciële vlucht geland op de internationale luchthaven van Damascus. Het toestel van Qatar Airways dat ook uit Qatar kwam werd vandaag op de luchthaven verwelkomd door familie en vrienden van de passagiers.

Het reguliere internationale luchtverkeer op het vliegveld lag sinds 8 december zo goed als stil. Sinds 18 december kwam het binnenlandse luchtverkeer wel weer op gang. Ook waren er speciale vluchten mogelijk van en naar het buitenland voor diplomaten en vliegtuigen met hulpgoederen.

Westerse sancties

Tijdens het regime van Assad was luchtverkeer van en naar Syrië beperkt, helemaal na het uitbreken van de Syrische burgeroorlog in 2011. Dat kwam door westerse sancties en door conflicten van Assads regering met andere landen in de regio.

De verwachting is dat het vliegverkeer nu weer snel op gang komt. Qatar Airways heeft aangekondigd vanaf vandaag drie keer per week op Damascus te zullen gaan vliegen. De luchtvaartmaatschappij stopte in 2011 met vluchten van en naar de Syrische hoofdstad .