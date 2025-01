Villa bij Gent doorzocht na tip over in 1934 gestolen paneel van het Lam Gods

De Belgische politie heeft in de regio rond Gent een villa doorzocht in de zaak van het gestolen paneel van het Lam Gods. De panelen De Rechtvaardige Rechters en Johannes De Doper van het wereldberoemde altaarstuk werden in april 1934 gestolen uit de Sint-Baafs Kathedraal in Gent. Johannes De Doper dook snel weer op, maar het andere paneel is sindsdien spoorloos.

Het vermiste paneel werd bij de nieuwe huiszoekingen niet gevonden, schrijven Belgische media waaronder de VRT. Politie en justitie kwamen in actie na een tip, maar de onderzoeksleider wil daar verder niet veel over zeggen omdat het onderzoek nog loopt. Het paneel wat linksonder hoort, is voor nu vervangen door een kopie.

"De huiszoeking heeft niets opgeleverd, maar we blijven nieuwe tips onderzoeken", zegt aanklager Caroline Dewitte, die de zaak al 20 jaar volgt. Het altaarstuk is volgens Dewitte van historisch en kunsthistorisch belang, zowel in België als internationaal. "De diefstal heeft in de jaren 30 ook heel wat opschudding veroorzaakt."

Het lijkt Dewitte onwaarschijnlijk dat het paneel in de afgelopen decennia is vernietigd, waardoor er voor haar een sprankeltje hoop blijft, ondanks dat de middelen van Justitie beperkt zijn vanwege de verstreken tijd. "We zullen meer nodig hebben dan de sporenverzameling van negentig jaar geleden, maar daarom blijven we de diefstal onderzoeken."

Restauratie

Het Lam Gods wordt sinds 2012 in delen gerestaureerd. In maart 2021 werd het verplaatst naar een nieuwe plek in de kathedraal.

Na twaalf jaar was het meesterwerk weer te zien voor het publiek: