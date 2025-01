Bioscopen verkochten vorig jaar minder kaartjes: 'Er is nogal wat concurrentie'

Vooral familiefilms waren afgelopen jaar erg in trek, zegt de branchevereniging. Films als Wonka, Inside Out 2 en Despicable Me 4 deden het goed dit jaar en werden honderdduizenden keren bezocht.

Niet alleen films uit Hollywood trokken veel bezoekers, ook Nederlandse films konden in 2024 rekenen op miljoenen kijkers. In totaal werden 5,1 miljoen kaartjes voor een productie van eigen bodem verkocht. Dat is ruim 1 op de 6 van het totale aantal verkochte bioscoopkaartjes.

De Nederlandse film die het vaakst werd bezocht was Loverboy: Emoties uit. Ook de films Bon Bini: Bangkok Nights en Verliefd op Bali trokken veel bezoekers. Zij staan op plek 2 en 3 van films van populairste Nederlandse bioscoopfilms in 2024.

Beleving belangrijk

Bioscopen blijven volgens de branchevereniging investeren in nieuwbouw en vernieuwing. Zo zijn er in steeds meer bioscopen zalen met loungebanken en extra grote stoelen of worden films met speciale effecten vertoond.

Martin Koolhoven, filmregisseur en presentator van een televisieprogramma over films, denkt dat dit soort extra's maken dat mensen naar de bioscoop blijven gaan.

"Er is nogal wat concurrentie", zegt hij. "Mensen hebben thuis vaak goede televisies en er is veel aanbod van streamingdiensten. Het is dus belangrijk dat bioscopen echt wat toevoegen aan de filmbeleving."

Filmhuizen in trek

Met 3,5 miljoen verkochte kaartjes waren filmhuizen goed voor ruim 10 procent van alle filmbezoeken. Films als The Zone of Interest en Poor Things werden goed bezocht. De Nederlandse film De Terugreis staat op plek 5 van meest bezochte films in filmtheaters.

Meer mensen gingen in 2024 naar filmhuizen dan het jaar daarvoor. Dat komt volgens Koolhoven mede door de totaalbeleving bij een filmhuisbezoek. "Deze theaters zijn vaak beter ingericht voor een avondje uit", zegt hij. "Bezoekers kunnen van tevoren een hapje eten of wat drinken. Ook programmeren filmhuizen avonden waarbij iemand voor de film iets komt vertellen of organiseren ze een thema-avond over filmmuziek."

De regisseur ziet in Nederland steeds meer liefde voor film. "Veel filmhuizen en zelfs Pathé gaan nu klassiekers draaien, mijn televisieprogramma over film was het eerste succesvolle in jaren en het bioscoopbezoek ligt hoger dan decennia geleden", zegt Koolhoven. "Ik hoop dat deze trend doorzet."