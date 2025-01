Alle ogen gericht op onofficieel bezoek zoon Donald Trump aan Groenland

Correspondent Scandinavië, Rolien Créton, over het bezoek:

"Het bezoek van Donald Trump junior is groot nieuws in Groenland en Denemarken, juist omdat Trump eerder heeft gezegd dat hij Groenland wil kopen. De Groenlanders blijven zeggen dat het land niet te koop is, maar dat ze wel openstaan voor samenwerking. Steeds meer Groenlanders willen onafhankelijk worden van Denemarken. Met de mogelijke afbouw van de subsidies in het achterhoofd, proberen ze in te zetten op nieuwe industrieën, zoals mijnbouw, en op toerisme. Zo is er recent een internationaal vliegveld geopend in de hoofdstad Nuuk. Dat moet meer toeristen aantrekken.

De Denen kijken hier met argwaan naar. Door die subsidies zal Groenland niet heel snel onafhankelijk worden, maar onderhandelingen erover zijn nog nooit zo dichtbij geweest.

Ergens de komende maanden, op z'n laatst 6 april, zijn er verkiezingen in Groenland. Onafhankelijkheid is een belangrijk thema. Doordat er de laatste jaren steeds meer schandalen met Denemarken aan het licht zijn gekomen, is de wens om onafhankelijk te worden gegroeid. Er heerst veel frustratie onder Groenlanders."