Techgigant Meta stopt samenwerking met factcheckers in de VS

Correspondent Verenigde Staten Rudy Bouma:

"Mark Zuckerberg probeert duidelijk een wit voetje te halen bij Donald Trump, bij wie hij kort na diens verkiezingsoverwinning dineerde in Mar-a-Lago. Die is al eerder geïnformeerd over Meta's voornemen. Meta doneerde ook een miljoen dollar voor de inauguratie van Donald Trump, net als andere techbedrijven.

Door moderatieteams te verhuizen naar Texas en in te zetten op correcties door gebruikers in plaats van door professionele factcheckers volgt Meta het voorbeeld van Trumps adviseur Elon Musk, de eigenaar van X. Dat platform is onder leiding van de miljardair getransformeerd in een propagandamachine voor de nieuwe president.

Gisteren werd al bekend dat Meta vechtsportbaas Dana White, een vertrouweling van Donald Trump, heeft aangesteld in de raad van bestuur van Meta. Ook is het hoofd internationaal beleid, de liberale Brit Nick Clegg, vervangen door de conservatieve Joel Kaplan.

Zuckerberg beklaagde zich er deze zomer al over dat hij zich tijdens de coronapandemie onder druk gezet voelde door de overheid om desinformatie te verwijderen.

Maar de nieuwe beslissingen van Meta zijn riskant, want zowel uit het Mueller-rapport als een Senaatsrapport bleek dat Rusland sociale mediabedrijven gebruikte voor beïnvloedingcampagnes tijdens de Amerikaanse verkiezingen.

De publieke en politieke druk die daarop volgde was voor Meta destijds reden om professionele factcheckers in te zetten. De inlichtingendiensten zagen ook bij de meest recente verkiezingen soortgelijke pogingen van buitenlandse mogendheden om via nepnieuws op sociale media kiezers te manipuleren."