Ruim dertig Britse pubgasten zitten al dagen vast na sneeuwstorm

In een pub in het noorden van Groot-Brittannië zitten sinds zaterdagavond bijna veertig mensen vast na een sneeuwstorm. Daarbij is de pub ingesneeuwd geraakt, melden Britse media.

De Tan Hill Inn ligt in North Yorkshire op zo'n 528 meter boven zeeniveau en wordt wel de hoogstgelegen pub van Groot-Brittannië genoemd. De pub doet ook dienst als herberg en beschikt over zeven slaapkamers.

In het land werd afgelopen weekend code oranje afgegeven vanwege de storm. Dat weerhield de 32 gestrande gasten er niet van om naar de pub te komen. Sindsdien zijn zij en zes medewerkers van de pub afgesloten van de buitenwereld.

De pub beschikt over een generator waardoor er elektriciteit voorhanden is. Ook over eten en drinken hoeven de gasten zich geen zorgen te maken, zegt de eigenaar van de pub. De zaak heeft eten voor een maand in huis en met het bier zouden de cafégangers nog twee weken vooruit moeten kunnen.

Ingesneeuwd na optreden

Terwijl de gasten wachten tot buiten de dooi inzet, vermaken ze zichzelf binnen met kaart- en bordspellen. Volgens een manager van de Tan Hill Inn gaat het goed met zijn personeel, maar zijn de medewerkers wel een beetje moe. "Het is al de zevende dag op rij dat ze aan het werk zijn."

Een andere manager zegt dat de gasten eigenlijk wel blij lijken te zijn dat ze zijn ingesneeuwd. Het is onduidelijk wanneer ze weg kunnen. Momenteel kampt het Verenigd Koninkrijk met hevige regen- en sneeuwval.

Het is niet de eerste keer dat gasten van de pub zijn ingesneeuwd. In 2021 werd de pub wereldnieuws toen 61 mensen vastzaten nadat ze een optreden hadden bijgewoond van een Oasis-tributeband. Gasten moesten toen op de grond slapen en kamers delen.