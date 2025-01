Op de bres voor asfalt én ov: oud-VVD-Kamerlid Pieter Hofstra (78) overleden

Voormalig Tweede Kamerlid en senator Pieter Hofstra (VVD) is vorige week overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij werd 78 jaar.

Pieter Hofstra zat van 1994 tot 2006 namens de VVD in de Tweede Kamer. De in Groningen geboren spoorwegbouwkundige voerde daar het woord over onder meer verkeer, openbaar vervoer en de bouw.

Hij stond bekend als warm pleitbezorger van meer asfalt en harder rijden op de snelweg, maar was tegelijk ook voorstander van een kilometerheffing voor weggebruikers en goed openbaar vervoer.

Na zijn vertrek uit de Tweede Kamer zat hij van 2007 tot 2011 namens de VVD in de de Eerste Kamer. Ook daar wordt Hofstra herinnerd als iemand die vaak de belangen van automobilisten verdedigde, aldus een bericht op de website van de senaat.

In het overlijdensbericht van zijn familie wordt Hofstra omschreven als "levensgenieter en joviale Bourgondiër".