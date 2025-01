Fransen herdenken aanslag Charlie Hebdo, kijk op spot en satire veranderd

Bij de overlevenden van Charlie Hebdo zijn de trauma's nog niet verdwenen. Webmaster Simon Fieschi raakte in 2015 zwaargewond en levenslang gehandicapt. Hij overleed vorig jaar, waarschijnlijk door zelfmoord, hoewel dat niet officieel is bevestigd.

Hoofdredacteur Riss zegt vandaag op tv: "Ik dacht dat het met de jaren zou slijten. Maar het slijt niet."

Tekenaar Coco zei deze week tegen Le Monde: "Ik moet ermee leren leven, maar die 7e januari achtervolgt me onophoudelijk. Hún wapens en monsterlijke ideeën tegenover ons: tekenaars met vulpennen, stiften en potloden, die gewoon mensen willen laten lachen."

Woede verdwenen

Voor veel Parijzenaars en Fransen is de aanslag van tien jaar geleden nog steeds een pijnlijk litteken. De sympathie voor Charlie Hebdo is niet verdwenen. Volgens een peiling die het blad liet uitvoeren vindt 62 procent van de Fransen dat religies bekritiseerd en bespot mogen worden. Onder moslims is dat 53 procent en onder katholieken 59 procent.

Maar de woede die er in 2015 was over het bloedbad is verdwenen. Het leven ging door en Frankrijk werd in de jaren erna getroffen door nog meer, en ook nòg bloedigere aanslagen. In 2016 zei 71 procent van de Fransen het 'Je suis Charlie'-gevoel te hebben. In 2023 had 58 procent dat.

Historicus Laurent Bihl wijt die daling mede aan de veranderende tijdgeest. "Vroeger mocht alles gezegd worden. Niets was heilig. De vrijheid van meningsuiting stond centraal", zei hij in Le Figaro. Maar nu is er vooral respect voor ieders individuele mening. "Vandaag de dag draait het niet meer om respect voor een principe, maar om respect voor de buurman."

Generatiekloof

Dat blijkt ook uit de peiling die Charlie Hebdo liet doen. Een derde van de Franse jongeren (tot 35 jaar) vindt tegenwoordig dat je niet zomaar mensen en religies mag bespotten uit naam van de vrijheid van meningsuiting. Ze bestempelen spot vaak als 'discriminatie' of 'gebrek aan respect'. De onderzoekers spreken zelfs van een generatiekloof, omdat ouderen veel minder moeite hebben met spot en satire.

Een gevoel dat wél bij alle generaties lijkt terug te komen: het missen van saamhorigheid. Charles Bousquet klom in januari 2015 met een immens potlood het standbeeld op Place de la République op om zijn steun te betuigen aan Charlie Hebdo: de beelden daarvan gingen de hele wereld over. "Het is bizar als je ziet hoe politiek verdeeld Frankrijk nu is. Toen waren we niet verdeeld. We waren allemaal samen, we streden voor hetzelfde doel", zei hij op de Franse tv.

In een reportage van die dag in 2015 zijn ook een banketbakker en een politieman te zien die elkaar tijdens de demonstratie in januari omhelsden. Ze zijn sindsdien vrienden gebleven. De bakker zegt het jammer te vinden dat Franse politici het gevoel van verbondenheid niet hebben vastgehouden. De politieagent zegt verbitterd dat het gevoel van saamhorigheid van de Fransen maar héél kort duurde. "Een week duurde het, daarna was het weer voorbij."