Jean-Marie Le Pen zat nooit verlegen om een polariserende opmerking

In mei 2014 raakt hij opnieuw in opspraak als hij op een campagnebijeenkomst in Marseille zegt dat door het ebolavirus het immigratieprobleem in drie maanden kan worden opgelost.

Een maand later veroorzaakt hij een schandaal door in een video voor de website van FN over de Joodse zanger Patrick Bruel te zeggen "de volgende keer doen we hem in de oven".

Uit de partij gezet

Zijn dochter, die afstand neemt van de uitspraken van haar vader, vindt het welletjes. Om een breder electoraat te kunnen aanspreken wil ze de scherpe kanten van de partij afhalen en Jean-Marie Le Pen wordt in 2015 uit de partij gezet. De twee maken sindsdien openlijk ruzie en Le Pen sr. stapt naar de rechter omdat hij zijn lidmaatschap wil behouden.

In 2016 oordeelt de rechter dat Le Pen sr. terecht uit de partij is gezet, maar dat hij wel erevoorzitter mag blijven. Ook blijft hij nog lid van het Europees Parlement namens de partij. Een jaar later wordt bekend dat hij wordt vervolgd voor haatzaaien vanwege zijn uitspraken over Patrick Bruel.

In 2018 is het echt voorbij voor Le Pen bij Front National, de partij die hij in 1972 zelf heeft opgericht. Op een partijcongres in Lille stemt 79,9 procent van de aanwezigen ervoor de statuten te veranderen, zodat de post van erevoorzitter kan worden afgeschaft. Op hetzelfde congres wordt besloten dat de partij voortaan als Rassemblement National door het leven gaat.