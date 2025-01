7/1 in Nieuwsuur: Traumatherapie voor kinderen in Gaza • Waarom is Groenland zo belangrijk voor Trump? • 4,1 procent inflatie

Inflatie in Nederland

De inflatie kwam in december uit op 4,1 procent, vergeleken met een jaar geleden. Dat is meer dan het Europese gemiddelde. Alleen in Kroatië, Estland en België was de inflatie hoger dan in Nederland.

Econoom Mathijs Bouman legt uit waarom de inflatie in Nederland hoger is dan in veel andere Europese landen en of er iets aan kan worden gedaan.