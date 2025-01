7/1 in Nieuwsuur: Traumatherapie voor kinderen in Gaza • Waarom is Groenland zo belangrijk voor Trump?

Trump laat zijn oog vallen op Groenland

Donald Trump junior, de zoon van de aankomend Amerikaanse president Trump is in Groenland. Hoewel het om een privébezoek zou gaan, kan het rekenen op internationale belangstelling. Want Trump heeft al meerdere keren gezegd dat hij Groenland wil kopen van Denemarken.

Groenland is belangrijk, omdat het strategisch ligt tussen de VS en Rusland. Alleen de Noordelijke IJszee, met daarin de Noordpool, ligt ertussen. De Amerikanen hebben er al sinds de Tweede Wereldoorlog een militaire basis. Ook is Groenland rijk aan grondstoffen. Correspondent Rolien Creton geeft uitleg over de politieke verhoudingen tussen Groenland en Denemarken en de politieke belangen.