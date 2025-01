Jean-Marie Le Pen (96) overleden, oprichter van extreemrechts Front National

In Frankrijk is Jean-Marie Le Pen, oprichter en boegbeeld van de extreemrechtse politieke partij Front National, overleden. Dat meldt zijn familie aan Franse media. De vader van Marine Le Pen was 96 jaar.

Le Pen werd in de jaren 50 gekozen in het Franse parlement, als kandidaat op de lijst van de populist Pierre Poujade. Begin jaren 70 begon hij voor zichzelf en richtte hij het Front National op. Hij zat in de jaren 80 korte tijd namens zijn partij in het parlement, maar was vooral lange tijd Europarlementariër. Hij zat, met een korte tussenpose, bijna 35 jaar achtereen in het Europees Parlement.

Gaskamers en ebola

Hij kwam geregeld in het nieuws door zijn extremistische uitspraken. Zo kon volgens hem het immigratieprobleem worden opgelost "door het ebolavirus te gebruiken" en noemde hij de gaskamers van nazi-Duitsland "niet meer dan een voetnoot in de geschiedenis". Die uitspraak uit de jaren 80 herhaalde hij in 2015 in een interview, waarna hij werd vervolgd en beboet vanwege het bagatelliseren van een misdaad tegen de menselijkheid.

Le Pen werd opgevolgd als partijleider door dochter Marine, met wie hij later gebrouilleerd raakte door zijn neiging om voortdurend racistische en antisemitische uitspraken te doen. Hij werd in 2015 geroyeerd als lid van de partij en in 2018 raakte hij ook het erevoorzitterschap kwijt.

Een portret van Jean-Marie Le Pen: