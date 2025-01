Krajicek heeft deelnemersveld ABN Amro Open rond, wildcard Wawrinka

Richard Krajicek heeft de deelnemerslijst voor de 52ste editie van de ABN Amro Open begin februari in Rotterdam rond, nadat hij eerder al een reeks spelers uit de top tien had gepresenteerd. Een van de opvallende namen die de toernooidirecteur vandaag nog bekendmaakte, is die van routinier Stan Wawrinka.

De inmiddels 39-jarige Zwitserse tennisser heeft een wildcard gekregen. Hij won in zijn carrière de Australian Open, Roland Garros en de US Open en bereikte tweemaal de kwartfinales op Wimbledon. De voormalige nummer drie van de wereld doet ook met een wildcard mee aan de Australian Open, die komende zondag beginnen.

Andere nieuwe namen die er in Rotterdam uitspringen zijn Jack Draper, Hubert Hurkacz, Felix Auger-Alliassime en Matteo Berrettini.

De Brit Draper haalde vorig jaar de halve finales bij de US Open en de Pool Hurkacz deed dat in 2021 op Wimbledon. De Canadees Auger-Aliassime won het ABN Amro Open in 2022 en de Italiaan Berrettini speelde in 2021 de finale op Wimbledon.

Zes spelers uit top tien

Eerder al maakte Krajicek bekend zes spelers uit de top tien van de huidige wereldranglijst te hebben gestrikt. Dat zijn Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Alex de Minaur, Andrej Roebljov en Grigor Dimitrov. Ook de Deen Holger Rune, de nummer dertien van de wereld, komt naar Ahoy.

Ook Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp stonden al op de deelnemerslijst.