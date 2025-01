Manu alweer weg bij FC Volendam na vermeende dreiging uit criminele circuit

FC Volendam heeft het contract van Elvis Manu tussentijds beëindigd. De 31-jarige aanvaller had een verbintenis tot het einde van het seizoen, maar had naar verluidt te maken met een dreiging uit het criminele circuit.

Volgens De Telegraaf was een woning van Manu in Dordrecht op 23 november het doelwit van een aanslag. Dat zou een wraakactie zijn geweest na een mislukte drugsdeal.

Ook zouden er zogeheten spotters bij het trainingsveld van Volendam hebben gestaan die Manu in de gaten zouden hebben gehouden. Sindsdien is de oud-speler van onder meer Feyenoord, Go Ahead Eagles en FC Groningen niet meer verschenen bij de koploper van de eerste divisie.

Eén doelpunt

Manu en FC Volendam gingen begin oktober met elkaar in zee. Hij kwam in de afgelopen maanden zeven keer in actie voor Volendam. Tegen FC Den Bosch werd de vleugelaanvaller matchwinner met het enige doelpunt dat hij voor de club maakte: 3-2.