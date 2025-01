Eerste besmetting met mpox-variant in Frankrijk geconstateerd

Frankrijk heeft de eerste patiënt met de nieuwe mpox-variant gemeld. Het gaat om een vrouw uit Bretagne, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Frankrijk is het derde land in Europa waar het virus is vastgesteld.

Het virus brak uit in Congo waar vorig jaar een vaccinatiecampagne is gestart. De infectie wordt overgebracht door nauw fysiek contact. Het virus zorgt voor onder meer koorts, spierpijn en huiduitslag. Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep afgelopen augustus de nieuwe variant uit tot een internationale noodsituatie voor heel Afrika.

Volgens het Franse ministerie heeft de vrouw het virus opgelopen doordat ze in contact kwam met twee personen die in Centraal-Afrika waren geweest. Gezondheidsautoriteiten doen bron- en contactonderzoek.

In oktober meldden Duitsland en Groot-Brittannië dat ze de eerste gevallen van de infectie hadden vastgesteld. In Nederland is er bij een gehandicapteninstelling in Eindhoven een milde variant van het virus geconstateerd.