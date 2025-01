Dure cadeaus en busjes zonder logo? Politie wil dat burgers beter opletten

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie willen mensen actiever betrekken bij de strijd tegen criminaliteit. Daarom komen ze met de campagne Vreemd of Verdacht? tegen ondermijning. Het initiatief moet ertoe leiden dat mensen signalen van georganiseerde criminele activiteiten in hun buurt beter gaan herkennen.

Ondermijnende criminaliteit is een vorm van zware, georganiseerde misdaad. Criminelen gebruiken legale bedrijven en dienstverleners voor hun illegale activiteiten. Daardoor raken onder- en bovenwereld met elkaar vermengd, wat voor onveilige omstandigheden kan zorgen.

Volgens minister van Justitie en Veiligheid David van Weel zit ondermijnende criminaliteit overal om ons heen en dat leidt volgens hem tot gevaarlijke situaties. "We hebben ontploffende drugslabs gezien, we zien liquidaties in de wijk, we zien jeugd die afglijdt in het criminele circuit. En we kunnen dat niet allemaal in ons eentje aan. Een heleboel van die signalen worden gezien door mensen, en daar willen we ze alert op maken."

Verdachte cadeaus

Een van de signalen is een verlaten terrein in je buurt waar 's nachts ineens licht brandt en busjes naar binnengaan die geen logo hebben. Het krijgen van verdachte cadeaus is een ander signaal. In de campagne krijgt een moeder dure sneakers van haar zoon. De moeder weet dat haar zoon die niet heeft kunnen betalen van het zakgeld dat hij krijgt of van zijn bijbaantje.

Het ruiken van vreemde geuren in je portiek kan ook een signaal zijn dat er iets mis is. Net zoals een eenvoudige woning met opvallend veel camerabeveiliging of een verbouwing waarbij grote ketels en tonnen naar binnen worden gesjouwd.

Meld Misdaad Anoniem

Volgens Van Weel komt het nog altijd voor dat als er criminelen zijn opgepakt of als er een verdachte winkel wordt gesloten, mensen achteraf zeggen dat ze veel signalen hadden gezien die ze vreemd vonden. "Een winkel die 's nachts om 2 uur pas opengaat, een kelderbox waar veel mensen naar binnen gaan. Die signalen zijn er vaak wel, we willen mensen er meer alert op maken om een grotere slag te kunnen slaan."

Er zijn verschillende dingen die mensen kunnen doen als ze signalen herkennen, zegt Van Weel: "Bijvoorbeeld het praten met buurtcoaches als het gaat om jeugd of het praten met de woningbouwcorporatie om te vragen of er meerdere klachten zijn ontvangen. Maar je kunt het ook melden bij Meld Misdaad Anoniem." Online staan meer tips om signalen te herkennen en wat mensen kunnen doen om misdaad uit hun buurt te houden.