Sporttrainer die kinderkampen begeleidde verdacht van seksueel misbruik

Een 37-jarige man uit Bodegraven wordt verdacht van seksueel misbruik van minderjarigen en het delen van kinderporno. Dat gebeurde mogelijk jarenlang. Dat bleek tijdens een pro-formazitting bij de rechtbank in Den Haag. De man zit al sinds de zomer vast.

Uit het onderzoek naar de man is volgens justitie naar boven gekomen dat hij zeker drie minderjarigen fysiek heeft misbruikt. Ook bleek daaruit dat de man kinderporno deelde via een versleutelde communicatiedienst. Daarbij gaat het niet om materiaal van de nu bekende slachtoffers, zegt het OM. De verdenkingen staan vooralsnog los van elkaar.

De man benaderde slachtoffers mogelijk bij een klimvereniging in sportcentrum Pentagon in Dordrecht, waar hij van 2003 tot eind 2019 actief was als sporttrainer.

Daarnaast was hij van 2003 tot eind 2018 verbonden aan de Zuidhovenkerk in Dordrecht, waar hij kinderkampen begeleidde. Daarna was hij tot juli 2024 lid van de Ichthuskerk in Bodegraven. Volgens het OM is het niet uitgesloten dat hij via die kerken in contact kwam met minderjarigen.