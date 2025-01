Schip vastgelopen op Maas, scheepvaartverkeer volledig gestremd

Op de Maas bij Maastricht is vanochtend een schip vastgelopen. De vaarweg is van Limmel tot Ternaaien volledig gestremd, meldt Rijkswaterstaat.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de invaart voor het Julianakanaal. De duwbak van het schip, die geladen was met kalksteen, is gezonken. Rijkswaterstaat is ter plaatse bezig het probleem op te lossen. Er is geen gevaar voor de omgeving omdat de lading geen gevaarlijke stoffen bevat.

Er raakte bij het incident niemand gewond. De schipper en zijn matroos wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De brandweer en Rijkswaterstaat zijn ter plaatse om te kijken hoe de duwbak geborgen moet worden.

"Dat heeft op dit moment onze eerste prioriteit", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen omroep L1. "De afvoer op de Maas is hoger en er staat een sterkere stroming, dit kan de berging mogelijk wat moeilijker maken." Hoelang de stremming zal duren, is nog niet bekend. "Ik hoop dat we daar in de loop van de dag meer over kunnen zeggen", aldus de woordvoerder.

De bak is niet tegen de stuw of sluis gebotst zoals in oktober vorig jaar gebeurde. Toen botste een vrachtschip tegen de stuw bij Borgharen. Het vaarverkeer was toen ruim een week gestremd.