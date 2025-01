Jonker rekent op Miedema in EK-voorbereiding: 'Verwacht haar beter dan ooit terug'

Oranje-bondscoach Andries Jonker rekent komende maanden op Vivianne Miedema. De voetbalster van Manchester City tobt al langere tijd met blessures en is nog aan het revalideren van een knieoperatie die zij in oktober onderging, maar Jonker verwacht dat de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal snel fit is.

"Ze is nu op trainingskamp met haar club in het Midden-Oosten", zei Jonker maandagavond bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. "Dat gaat goed. Er wordt toegewerkt naar minuten maken."

"We spelen op 21 februari tegen Duitsland in de Nations League. Ik hoop dat ze daarbij is en inzetbaar is. Een paar dagen later spelen we in Schotland. Ik waag te betwijfelen dat ze allebei die duels speelt, maar het is een doelstelling om haar daarbij te hebben."