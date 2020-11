'Stiltegebied steeds vaker onder druk'

De afgelopen tien jaar zijn steeds meer stiltegebieden verdwenen, vanwege de aanleg van wegen, door bedrijfsterreinen en door vliegverkeer. Dat meldt de Volkskrant op basis van een eigen enquête onder provincies. Het gaat om minstens 15.000 hectare, een gebied anderhalf keer zo groot als de stad Utrecht.

In stiltegebieden mogen alleen geluiden worden gemaakt die nodig zijn om het gebied in stand te houden, zoals het geluid van trekkers, melkmachines of kettingzagen in bosrijk gebied. Ze beslaan in totaal zo'n 650.000 hectare.

De gebieden werden eind jaren 90 ingevoerd met de bedoeling de natuur, en met name dieren, te beschermen. Die kunnen bij veel geluid bijvoorbeeld niet goed horen dat er gevaar dreigt, zegt universitair hoofddocent auditieve cognitie Tjeerd Andringa (Rijksuniversiteit Groningen) tegen de krant. Ook kunnen ze gestrest raken door te veel lawaai.

Maar ook voor de mens is stilte van groot belang, om stress kwijt te raken. Andringa wijst erop dat een gebrek aan stiltemomenten het immuunsysteem kan aantasten en hart- en vaatziektes kan veroorzaken.

Meeste stilte op de Wadden en in Zeeland

Vooral in de provincie Flevoland is veel stiltegebied verloren gegaan. In 2016 werd bijna 80 procent opgeheven omdat de nadruk meer kwam te liggen op de bescherming van fauna in het algemeen. Ook de polder Uitgeestermeer en het Alkmaardermeer (NH) verdwenen als stiltegebieden doordat Schiphol roet in het eten gooide.

Alleen in Noord-Brabant en Drenthe kwam er meer stiltegebied bij, al gaat het om toenames van 7 en 4 procent. Het gros van het stiltegebied beslaat de Waddenzee en de Zeeuwse wateren.