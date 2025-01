Brand in asielzoekerscentrum Eindhoven, man aangehouden voor brandstichting

In Eindhoven heeft vannacht kort een brand gewoed in een opvanglocatie voor asielzoekers. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van brandstichting.

De opvanglocatie zit in een voormalig hotel. De brand brak iets voor 03.00 uur uit op de derde etage, waarna het hele pand werd ontruimd, meldt Omroep Brabant. Zo'n 170 bewoners moesten uit voorzorg het pand verlaten.

Volgens de veiligheidsregio was de brand in één kamer in het pand, en was hij snel onder controle. Inmiddels wordt onderzocht of de bewoners weer terug naar huis kunnen of ergens anders worden ondergebracht.

De veiligheidsregio meldt dat twee personen ter plaatse zijn nagekeken door ambulancepersoneel omdat zij mogelijk rook hebben ingeademd.

Volgens een woordvoerder van de politie is de verdachte een van de personen die bij de brand rook hadden ingeademd. Of de verdachte een bewoner is van de opvanglocatie, wil de politie niet zeggen.