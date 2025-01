Minneapolis stemt in met hervormingen politiekorps na dood George Floyd

De gemeenteraad van de Amerikaanse stad Minneapolis heeft ingestemd met hervormingen van de politieopleiding. Ook wordt het beleid rondom het gebruik van geweld herzien. Dat staat in de overeenkomst die Minneapolis heeft gesloten met de federale overheid. De maatregelen volgen op de dood van George Floyd.

De zwarte 46-jarige Floyd werd in 2020 gedood door agent Derek Chauvin. Hij drukte minutenland zijn knie op de nek van de gearresteerde Floyd. George Floyd overleed later in het ziekenhuis. Beelden die werden gemaakt door een omstander gingen daarna de wereld over en leidden tot wereldwijde protesten tegen racisme en politiegeweld. Chauvin moet 22,5 jaar celstraf uitzitten.

Uit onderzoek na de gewelddadige dood van Floyd bleek dat er al ten minste tien jaar sprake was van racisme bij de politie in Minneapolis.

In de overeenkomst die nu is aangenomen door de gemeenteraad van Minneapolis staat onder meer dat agenten hun taken met professionaliteit, respect en waardigheid voor elk persoon moeten uitvoeren. Ook staat erin dat ras, gender of etniciteit nooit beslissingen van agenten om geweld te gebruiken mogen beïnvloeden. De afspraken moeten helpen om het politiekorps in Minneapolis te hervormen in de komende jaren.

In de overeenkomst staat dat het politiekorps onder gerechtelijke supervisie wordt geplaatst om ervoor te zorgen dat agenten zich aan de overeenkomst houden.

Een onafhankelijke toezichthouder houdt de wijzigingen in de gaten en een rechter moet de overeenkomst goedkeuren. Er is nog geen hoorzitting gepland, maar ambtenaren hopen dat er snel goedkeuring komt.