Van Rijthoven wint drie games bij rentree, ook geen Australian Open voor Brouwer

Van Rijthoven was zonder voorbereidingswedstrijden naar Australië afgereisd en deed daar mee op een protected ranking van 148. Tennissers mogen bij langdurig blessureleed een aantal keer hun oude ranking inzetten om aan toernooien mee te kunnen doen. Van Rijthovens hoogste ranking was 101 in 2022 nadat hij de titel in Rosmalen had gewonnen en aansluitend ook de achtste finales van Wimbledon haalde.

Ook Brouwer won tegen de Portugees Jaime Faria geen set: 4-6, 3-6. De 28-jarige Nederlander is de nummer 192 van de wereld en Faria de nummer 124.

De Jong en Koevermans

Later in de ochtend speelt Jesper de Jong (ATP-111) nog tegen de Tunesiër Aziz Dougaz (ATP-230). Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn bij de mannen al geplaatst voor het hoofdtoernooi, dat komende zondag begint.

Bij de vrouwen gaat Anouk Kevermans (WTA-189), dochter van voormalig tennisser Mark Koevermans, zich later in de ochtend ten koste van de Chinese Xinyu Gao (WTA-146) proberen te kwalificeren voor de Australian Open.

Dat is Arianne Hartono niet gelukt. Zij werd gisteren in de voorrondes uitgeschakeld door de Amerikaanse Emina Bektas. De Nederlandse tennissters Arantxa Rus en Suzan Lamens zijn al zeker van deelname aan het hoofdtoernooi.