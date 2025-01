Van Rijthoven verliest bij rentree, geen extra Nederlanders bij Australian Open

Van Rijthoven was zonder voorbereidingswedstrijden naar Australië afgereisd en deed daar mee op een protected ranking van 148. Tennissers mogen bij langdurig blessureleed een aantal keer hun oude ranking inzetten om aan toernooien mee te kunnen doen. Van Rijthovens hoogste ranking was 101 in 2022, nadat hij de titel in Rosmalen had gewonnen en aansluitend ook de achtste finales van Wimbledon had bereikt.

De Jong verliest in drie sets

De Jong (ATP-111), die vorig jaar in Melbourne zijn internationale doorbraak beleefde met zijn kwalificatie en uiteindelijk in de tweede ronde uitgeschakeld werd door de latere winnaar Jannik Sinner, was wel dicht bij de volgende kwalificatieronde.

De 24-jarige Nederlander begon goed in zijn partij tegen Aziz Dougaz. Hij won de eerste set met 7-6, maar moest de tweede set met 6-1 aan de Tunesiër laten, die 119 plekken lager op de wereldranglijst staat dan De Jong.

In de spannende derde set, waarin beide tennissers elkaar om beurten braken, moest er een supertiebreak aan te pas komen om de winnaar te bepalen. De Jong trok daarin met 10-5 aan het kortste einde.