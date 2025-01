Wekdienst 7/1: Publiekscampagne tegen ondermijning • Herdenking aanslag Charlie Hebdo

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie willen dat burgers alerter zijn op mogelijke criminele activiteiten in hun buurt, zogenoemde ondermijning. Ze starten daarom de publiekscampagne Vreemd of verdacht?

Vandaag wordt herdacht dat precies tien jaar geleden twee jihadisten een bloedbad aanrichtten op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs. Ze vermoordden twaalf mensen. De redactie werkt nu op een geheime locatie.

Er vertrekken en landen weer internationale vluchten in de Syrische hoofdstad Damascus. Qatar Airways gaat drie keer per week vliegen tussen Doha en Damascus, met een tussenstop wordt zo'n vlucht ook vanuit Nederland mogelijk.

Wat heb je gemist?

Een zware aardbeving heeft in Tibet het leven gekost aan tientallen mensen, melden Chinese staatsmedia. In de buurt van het epicentrum in de regio Tingri zijn veel gebouwen ingestort, meldt de Chinese staatszender CCTV.

De beving vond 's ochtends rond 09.00 uur lokale tijd plaats. Het aardbevingsmonitoringbureau in China registreerde een kracht van 6,8. De regio ligt vlak bij de grens met Nepal en wordt vaker getroffen door aardbevingen.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

De 12-jarige Pablo wilde een stuk vuurwerk afsteken dat in de oudjaarsnacht niet af was gegaan. Hij liep meerdere brandwonden op en vertelt daarover in deze video: