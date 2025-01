Prijzen blijven hard stijgen: 4,1 procent inflatie in december

Het einde van de relatief hoge prijsstijgingen is nog niet in zicht. Ook in december stegen de prijzen bovengemiddeld hard. De inflatie kwam in december uit op 4,1 procent, blijkt uit een snelle raming van de inflatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dat is de hoogste inflatie in anderhalf jaar.

Tabak, de huur, drank met en zonder alcohol: het werd allemaal duurder afgelopen jaar. Accijnsverhogingen speelden daarin een belangrijke rol. De laatste maanden lopen ook de energieprijzen weer op.

Wie zoekt naar producten of diensten die in prijs daalden, moet goed zoeken. Huishoudelijke apparaten zakten in prijs, vloerbedekking en speelgoed werd ruim een procent goedkoper en groenten zakten minimaal in prijs. Maar dan houdt het rijtje met prijsdalingen al snel op.

Einde aan daling

Details over wat er specifiek in december duurder werd, publiceert het statistiekbureau later. Wel is bekend hoe hoog de inflatie in heel 2024 was: 3,3 procent. Dat is ongeveer vergelijkbaar met de inflatie in 2023, belangrijk detail daarbij is dat aan het eind van 2023 de inflatie grotendeels onder controle leek. In december 2023 was de inflatie nog maar 1,2 procent.

De laatste maanden nemen de zorgen om de hoge Nederlandse inflatie toe. De gemiddelde inflatie in de eurozone zakt richting de 2 procent en de hoge Nederlandse inflatie is steeds meer een uitzondering. De Nederlandsche Bank waarschuwde afgelopen maand dat in 2025 de inflatie nauwelijks zal dalen.

Loonsverhoging

Om de hoge prijzen te compenseren, werden afgelopen jaar in veel cao's de lonen verhoogd met gemiddeld ruim 6 procent. Inmiddels hebben de loonstijgingen van de afgelopen jaren de prijsstijgingen grotendeels gecompenseerd.

Het is de verwachting van werkgeversorganisatie AWVN dat de lonen in 2025 met iets minder dan 5 procent stijgen. Dat zou betekenen dat mensen met een cao-loon per saldo meer geld in hun portemonnee overhouden.