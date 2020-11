Het regent blessures: 'Wordt kwestie van overleven tot eind januari'

Sergio Ramos zit geblesseerd op de grond - AFP

Kylian Mbappé, Neymar, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Diego Costa, Sergio Ramos. De aanvoerder van Spanje is sinds gisteravond de laatste in een lange rij met topspelers, die in de afgelopen weken te kampen kreeg met een spierblessure. Kort voor rust in het Nations League-duel verstuurde de Europees recordinternational geroutineerd een passje. Niets bijzonders. En toen greep hij naar zijn hamstring. En dan spreken we alleen nog maar over het topje van de ijsberg. Want op alle niveaus, wereldwijd grijpt de blessuregolf om zich heen. De reden laat zich raden. "We zien enorm veel spier- en peesblessures", bevestigt Leo Echteld, die in het verleden jarenlang actief was bij het Nederlands elftal en tegenwoordig zorg draagt voor de fitheid en het herstel van spelers als Paul Pogba, Christian Eriksen en Matthijs de Ligt. "En dat geldt niet alleen voor het voetbal. In de NFL (de American Football-competitie, red.) bijvoorbeeld zie je momenteel aanzienlijk meer achillespeesblessures dan anders. En vergis je niet, we zitten nog middenin de coronapandemie. Dit stopt voorlopig nog niet." Zie jij een verband tussen spierblessures en de coronapandemie? Ook al zijn de ziektebeelden en de gevolgen heel verschillend: de spelers zijn eruit geweest en hun herstel vergt tijd. We hebben spelers gezien die heel veel moeite hebben om weer op hun oude niveau te komen."

Leroy Fer op de grond - ANP

"Indirect zijn er de gevolgen over de gehele linie. De coronapandemie heeft op ons allemaal enorme invloed. Voor een topsporter is inactiviteit funest. Voor elke twee weken absolute rust moet je zes tot zeven weken rekenen om fysiek weer op niveau te komen. Door de lengte van de eerste lockdown periode duurde het nog veel langer voor spelers weer met volle weerstand konden trainen. "Daarna moesten ze in de topcompetities in korte tijd weer heel snel vol aan de bak.

AZ-trainer Arne Slot zei dat zijn selectie de rekening gepresenteerd krijgt voor twee maanden niks doen, vervolgens twee maanden met beperkte weerstand (koppeltjes) en daarna meteen volledige intensiteit. Kun jij je daarin vinden? "Arne Slot heeft gelijk. Een topsporter heeft vier zaken nodig om te kunnen presteren: training op niveau, regelmaat, ritme van spelen en voldoende herstel. Als sporters in een ritme zitten en gewend zijn aan de belasting dan is een intensief programma niet zo'n probleem. Maar dat ritme is doorbroken door de coronapandemie, voor iedereen overigens." Veel rustiger gaat het niet worden in de komende maanden. "Je moet bedenken dat na de eerste lockdown veel topcompetities in korte tijd alsnog zijn afgewerkt. Sommige topclubs speelden daarna nog de eindronde Champions League of Europa League. En vanaf september begon de nieuwe kalender een maand later dan normaal. Sindsdien werken de clubs het wedstrijd programma af maar wel in een veel kortere periode. Het seizoen is bijna 30 dagen verkort."

Mohammed Kudus geblesseerd op de grond, Dusan Tadic kijkt toe - ANP

"Tot eind januari is het een kwestie van overleven. Daarna word het wedstrijd programma weer normaler. Clubs en hun spelers zijn op dit moment speelbal van diverse omstandigheden." Bondscoach Frank de Boer zag de afgelopen weken onder anderen Marten de Roon en Nathan Aké uitvallen met spierblessures. Hoe voorkom je dat voor het EK spelers met bosjes wegvallen door spierblessures? "Ik denk niet dat Nederlandse spelers er nu voordeel van hebben dat de eredivisie voortijdig werd stilgelegd. De meeste eredivisiespelers hebben twee maanden weinig tot niets kunnen doen. En daardoor hebben ze ook meer tijd nodig om wedstrijdfit te worden en die tijd is er niet geweest. Bovendien, veel spelers in Oranje spelen in topcompetities met andere omstandigheden."

Nahtan Aké al snel geblesseerd in het duel van Oranje - ANP

"De UEFA wil ook dat de beste spelers mooie dingen doen op het EK. Maar dan moet je ze ook een beetje helpen en dat gebeurt nu niet. Clubs zullen hun spelers zo goed mogelijk moeten blijven beschermen en begeleiden. Van de speler zelf wordt nu nog meer discipline gevraagd. Dan moet je denken aan extra rust en verzorging en goede voeding bijvoorbeeld. Maar dat zorgt ook weer voor meer mentale druk, omdat de momenten van totale ontspanning schaars zijn. We zijn hier voorlopig nog niet vanaf."