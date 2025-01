Omzeilt opgeleefde Ihattaren nu wel alle valkuilen? 'Ben heel saai geworden'

"Je krijgt door het leven heen beproevingen", vervolgt Ihattaren. "Soms denk je dat je van iets hersteld bent en dan krijg je weer een terugval. Het blijft een lopend treintje en dan moet je andere hulp zoeken. Dat is wat ik de afgelopen tijd heb gedaan."

Van vermeende contacten met 'de onderwereld' wil Ihattaren niets meer weten. "Ik ben veel onderweg van training naar huis, en daarnaast ben ik veel met mijn directe familie." Gevraagd naar mogelijke foute contacten zegt hij: "Ik distantieer me ver van die mensen."

Behoorlijke inhaalslag

Terwijl RKC al langere tijd in een neerwaartse spiraal zit en onderaan staat in de eredivisie, heeft Ihattaren juist de weg omhoog gevonden. Op 14 december speelde hij een volledige wedstrijd in de eredivisie tegen Fortuna Sittard, een bijzonder moment. De laatste keer dat de linkspoot in een officieel duel negentig minuten had gespeeld was in december 2020.

Een week later speelde Ihattaren opnieuw de volle negentig minuten, tegen PEC Zwolle. Toch zal Ihattaren niet snel zeggen dat hij weer helemaal terug is.

"Ik ben fitter aan het worden, maar nog niet superfit. Wel heb ik keihard doorgetraind in de winterstop en dat ging goed. Gisteren heb ik hier (op het trainingskamp, red.) ook weer negentig minuten gespeeld, dat is superfijn. Ik ben goed bezig, maar voor mijn gevoel is wat ik doe nooit genoeg. Ik heb een behoorlijke inhaalslag te maken."