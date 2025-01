Zware aardbeving in Tibet: lokale media berichten over ruim 30 doden

In de buurt van de Tibetaanse stad Shigatse zijn tientallen doden gevallen na een zware aardbeving. De precieze aantallen lopen uiteen. Zo meldt persbureau Reuters 36 doden op basis van lokale Chinese media. Het Chinese staatspersbureau Xinhua spreekt van 32 doden. Ook zouden er tot nu toe bijna 40 gewonden zijn.

De beving vond in de nacht van maandag op dinsdag plaats (lokale tijd) in het zuidwesten van het land. De regio ligt vlak bij de grens met Nepal en wordt vaker getroffen door aardbevingen.

Volgens de Amerikaanse geologische dienst (USGS) ging het om een beving met een kracht van 7,1 op ongeveer tien kilometer diepte. Het aardbevingsmonitoringbureau in China registreerde daarentegen een kracht van 6,8.

Evacuaties

Verslaggevers van persbureau AFP melden dat de beving zo'n vierhonderd kilometer ten zuidwesten van Shigatse werd gevoeld: tot in de Nepalese hoofdstad Kathmandu.

Daar renden inwoners hun huizen uit, meldt persbureau AP. Op straat liepen mensen die wakker waren geworden door de trillingen. Er zijn verschillende plaatsen getroffen en er zijn reddingswerkzaakheden bezig. Ook worden mensen geëvacueerd in verband met eventuele naschokken.

Ook zijn veel gebouwen in de buurt van het epicentrum in de regio Tingri ingestort, meldt de Chinese staatszender CCTV. Vanuit Tingri worden veel reizen naar de Mount Everest in de Himalaya georganiseerd.