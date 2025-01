Bijna honderd doden bij zware aardbeving in Tibet

China-correspondent Laura van Megen over de impact van de aardbeving:

"De aardbeving vond plaats op ten minste 4000 meter hoogte. Het getroffen gebied is groot en ontoegankelijk. Er zijn snelwegen die door Tibet lopen maar dat zijn er niet veel. Dat maakt het reddingswerk heel erg lastig want als die paar wegen kapot zijn gegaan moeten ze eerst opnieuw opgebouwd worden voordat de hulptroepen die kant op kunnen of slachtoffers uit de regio kunnen worden overgebracht naar ziekenhuizen in de grotere steden.

Het epicentrum is relatief dun bevolkt. De stad die het dichtstbij ligt is op bijna 300 km afstand, maar ook daar wordt ravage gemeld. Op Chinese sociale media gaan veel beelden rond van verwoeste huizen. Meer dan 1000 huizen zouden zijn verwoest uit de laatste telling. Chinese staatsmedia brengen veel berichten uit over het reddingswerk. Dat is ook om de bevolking zich veiliger te laten voelen en om te laten zien dat de staat er voor hen is.

De Chinese president Xi Jinping liet in een korte verklaring weten dat alles in het werk gesteld moet worden om de zoek- en reddingsacties uit te voeren en om het aantal dodelijke slachtoffers te beperken. Ook zei hij dat er goed moet worden gekeken naar hoe al die getroffen mensen worden gehuisvest. Op dit moment wordt het in de Himalaya 's nachts tot min 20 graden."