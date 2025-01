Tientallen mensen gered bij overstromingen in het Verenigd Koninkrijk

Scholen dicht

Ongeveer vijftig kinderen werden gered uit een basisschool in Lincolnshire. Vrijwilligers reden met terreinwagens door het hoge water om de scholieren uit de school te kunnen halen. In North Yorkshire werd het lichaam van een dode man aangetroffen in een overstroomd gebied, meldt Sky News. In Ierland zitten tienduizenden huizen en bedrijven zonder water en stroom.

Honderden scholen waren maandag gesloten, treinen reden niet en delen van snelwegen waren afgesloten vanwege hoogwater en sneeuw. Het vliegveld in Manchester moest twee landingsbanen sluiten door de zware sneeuwval.

Waarschuwingen nog van kracht

Verschillende waarschuwingen gelden vandaag nog steeds. Zo geldt er code geel voor sneeuw en ijs in heel Wales en in delen van Noordwest- en Zuidwest-Engeland. Die waarschuwing is in ieder geval tot 10.00 uur (lokale tijd) vanochtend van kracht. In Noord-Ierland is dat tot 11.00 uur en in grote delen van Schotland tot vanmiddag.

Vorige week stroomden er ook al delen van Engeland over. Op sommige plaatsen viel er in twee dagen tijd eventueel regen als normaal in een maand. Meteorologen verwachtten toen al dat er nog meer overstromingen aan zouden komen.

Oude riolering

Het grootste deel van het Verenigd Koninkrijk heeft een verouderd rioleringssysteem dat dateert uit de 19e eeuw. Regen en afvalwater wordt in dezelfde leidingen afgevoerd naar zuiveringsinstallaties. Bij zware regenval raken die snel overbelast.

Door klimaatverandering valt er steeds vaker steeds meer regen in een keer, wat extra belastend is voor het afwateringssysteem.