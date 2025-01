Opnieuw schietpartij op bedrijventerrein Almere, geen gewonden gevallen

Op een bedrijventerrein in Almere heeft maandagavond opnieuw een schietincident plaatsgevonden. Op hetzelfde terrein, en zelfs in dezelfde straat, werd op kerstavond ook al geschoten.

Niemand raakte gisteravond gewond, meldt de politie. Het schietincident was rond 21.30 uur aan de Bakkenzuigerstraat. De politie roept getuigen op om zich te melden en doet onderzoek.

Het is het tweede incident in korte tijd. Op 24 december werd er een 40-jarige man beschoten op bedrijventerrein Poldervlak in Almere Buiten. De Almeerder raakte niet gewond, meldde Omroep Flevoland. Ook toen vond het incident plaats aan de Bakkenzuigerstraat. Er werden kogelhulzen gevonden bij het bedrijfspand.

Derde schietincident

Weer een aantal dagen eerder, op 20 december, was er ook al een schietpartij in Almere. De regionale omroep schreef dat er op een bedrijventerrein even verderop een 25-jarige man gewond raakte. Dat incident vond plaats bij een zalencentrum. De politie pakte direct vier mannen op die vuurwapens bij zich hadden.