Vrouw belandt met auto in gracht in Franeker, omstanders redden haar

In het centrum van de Friese stad Franeker is een vrouw maandagavond met haar auto in de gracht beland. Het is niet bekend hoe dit kon gebeuren. Omstanders sprongen het water in en redden de vrouw, schrijft Omrop Fryslân.

Het ambulancepersoneel heeft de vrouw onderzocht. Ze was niet gewond geraakt en kon na de controle naar huis. Een berger haalde de auto uit het water. Op foto's is alleen nog het dak van het voertuig te zien.

Toen de auto in de gracht belandde, werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd. Volgens een fotojournalist ter plaatse waren er verschillende omstanders die direct in het ijskoude water sprongen. De brandweer hoefde niet in actie te komen.

Twee toeristen

Zaterdag redde twee toeristen nog een automobiliste uit de Keizersgracht in Amsterdam. De toeristen besloten ook niet te wachten op de aankomst van de hulpdiensten en sprongen in het water en zwommen naar de zinkende auto.

Ze kregen de automobiliste veilig uit de auto en wisten haar aan wal te brengen. Daar werden ze alle drie door de brandweer opgevangen met warme dekens.