Biden bezoekt New Orleans na aanslag, ook nieuw onderzoek naar veiligheid

De Amerikaanse president Joe Biden heeft maandag de plek van de aanslag in New Orleans bezocht. Daar reed in de nieuwjaarsnacht een pick-uptruck in het centrum in op het publiek. Vijftien mensen overleefden de aanslag op de drukke Bourbon Street niet. Tientallen anderen raakten gewond.

Biden en zijn vrouw Jill legden bloemen neer in de straat en bezochten een herdenkingsdienst. Ook ontmoetten ze families van de dodelijke slachtoffers, de overlevenden en lokale hulpdiensten.

"Het beste wat de stad, de staat en de federale overheid kunnen doen, is ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt", zei Biden. "En wat we als mensen kunnen doen, is ervoor zorgen dat we ons leven niet in angst of terreur leiden, maar moedig en in vrijheid." Ook zei de president dat de families van de slachtoffers ondersteund moeten worden.

'Compleet beeld krijgen'

Tegelijk maakte de advocaat-generaal van de staat Louisiana, Liz Murrill, bekend dat ze opdracht heeft gegeven voor een onderzoek naar de veiligheid- en beveiligingstekortkomingen in New Orleans. Zo zullen de veiligheidsplannen van oudejaarsavond worden beoordeeld. De autoriteiten en veiligheidsdiensten van de stad hebben volgens de advocaat-generaal hun "volledige steun en medewerking toegezegd".

"De mensen van Louisiana verdienen antwoorden", zegt Murrill in een verklaring. "We willen een compleet beeld krijgen van wat er wel of niet is gedaan, en nog belangrijker, wat er moet veranderen zodat we kunnen voorkomen dat dit nog een keer gebeurt."