Noord-Korea: nieuwe hypersonische raket getest

Noord-Korea zorgt vaker voor internationale onrust door raketten te testen. Afgelopen jaar vuurde Noord-Korea meerdere keren verschillende soorten raketten af.

Zo was er in november nog een raketproef. Ook in oktober werd er een ballistische raket gelanceerd. Dat gebeurde een dag nadat de inlichtingendienst van Zuid-Korea al had gewaarschuwd voor de test. Het afvuren van zo'n raket is volgens resoluties van de Verenigde Naties verboden.

Die lancering vond plaats kort nadat de Amerikaanse en Zuid-Koreaanse ministers van Defensie Noord-Korea opriepen om zijn troepen terug te trekken uit Rusland.

Russische leger

De dictatuur helpt buurland Rusland in de oorlog tegen Oekraïne. Er zijn duizenden militairen gestuurd om het Russische leger bij te staan. Ook zou het land wapens leveren.

Eind vorig jaar zei de minister van Buitenlandse Zaken Choe Son-hui dat Noord-Korea Rusland zal steunen tot de overwinning op Oekraïne is behaald. Dat deed ze tijdens een ontmoeting in Moskou met haar Russische ambtsgenoot Sergej Lavrov.