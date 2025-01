VS laat 11 gevangenen Guantánamo Bay vrij

De VS heeft elf gevangenen uit Guantánamo Bay vrijgelaten, heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie bekendgemaakt. Het zijn allemaal Jemenieten, die zijn overgedragen aan Oman. Daar kunnen ze hun leven hervatten, zegt het Pentagon, dat Oman bedankt voor zijn medewerking.

De Jemenitische gevangenen zaten minstens twintig jaar zonder proces of aanklacht vast in het Amerikaanse detentiecentrum in Cuba. Ze werden gearresteerd onder de regering-Bush in het kader van de oorlog tegen het terrorisme.

Er zijn nu nog vijftien gevangenen op Guantánamo Bay, het laagste aantal ooit. Van hen zitten er zes zonder aanklacht vast.

Khalid Sheikh Mohammed

De bekendste gevangene op Guantánamo Bay is Khalid Sheikh Mohammed, een Pakistaan die wordt gezien als het brein achter de terreuraanslagen van 11 september 2001 op de VS, waarbij bijna 3000 mensen om het leven kwamen.

Hij zal naar verwachting binnenkort schuld bekennen. In ruil daarvoor krijgt hij niet de doodstraf, maar een levenslange gevangenisstraf.

Vergeefse pogingen tot sluiting

De regeringen van president Obama en president Biden hebben jarenlang vergeefs geprobeerd het gevangenkamp gesloten te krijgen. Toen Biden in 2021 aantrad, zaten er nog veertig gevangenen.

De elf Jemenieten zijn eerder vandaag in het geheim overgebracht naar Oman. Aan de operatie is weken voorbereiding voorafgegaan, melden Amerikaanse media.

Eind vorig jaar kwamen al vier gevangenen vrij uit Guantánamo Bay.

Marteling

De gevangenis is gevestigd op een marinebasis van de VS in Cuba. Hij werd in januari 2002 door de regering-Bush gebouwd na de aanslagen van al-Qaida van 11 september 2001.

Omdat de gevangenis niet op Amerikaans grondgebied ligt, konden mensen die als mogelijke terrorist werden gezien er zonder enige vorm van proces, zonder rechten en zonder uitzicht op vrijlating worden opgesloten. Vanaf het begin kwamen berichten naar buiten over marteling, zoals waterboarden.