Cryptobelegger (24) uit Hengelo opgepakt wegens oplichting

Een 24-jarige man uit Hengelo (Overijssel) is aangehouden op verdenking van oplichting en verduistering. Het gaat om een 'cryptobelegger', die mogelijk miljoenen euro's van zo'n 300 verschillende mensen heeft kwijtgemaakt.

De man zou in zijn directe omgeving een reputatie hebben opgebouwd als 'crypto-genie'. Zijn klanten legden allemaal 5000 euro of meer in, die hij voor hen zou beleggen in virtuele munten. Maar uiteindelijk zagen ze hun inleg volledig verdampen. Naar schatting is er in totaal tussen de 1,5 en 4,5 miljoen euro verdwenen.

Justitie gaat ervan uit dat er opzet in het spel was, meldt de regionale omroep Oost.

Gedupeerden in actie

De zaak kwam aan het licht toen de Hengeloër een jaar geleden een mail rondstuurde naar zijn klanten. Daarin liet hij weten dat het volledige belegde vermogen, inclusief zijn eigen geld, verloren was gegaan.

Een groep van een kleine honderd gedupeerden verenigde zich in de Stichting Onderzoeks Collectief Hengelo en nam een advocaat in de arm.

Begin vorig jaar moest de man onderduiken, omdat hij door meerdere gedupeerden werd belaagd. In overleg met de politie werd hij ondergebracht op een veilige plek. Ondertussen werd er een onderzoek naar hem gestart, dat vanmiddag leidde tot zijn aanhouding.

De Hengeloër zal de komende dagen worden verhoord. Een van de verwijten die de gedupeerden de man maken, is dat hij toch weer nieuwe klanten aannam op het moment dat zijn bedrijf al op het punt van omvallen stond.