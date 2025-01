AC Milan wint Supercoppa na fraaie comeback tegen Internazionale

De slotfase bleef spectaculair met onder meer twee kansen voor Denzel Dumfries namens Inter. De Oranje-international baalde van zijn missers, want in de derde minuut van de blessuretijd was het invaller Tammy Abraham die Milan van dichtbij aan de winst hielp.

Het winnen van de super cup betekende een mooie binnenkomer voor de kersverse Milan-trainer Sérgio Conceição. De Portugees volgde onlangs zijn ontslagen landgenoot Paulo Fonseca op in Milaan.