Dragqueen The Vivienne (32) overleden, eerste winnaar RuPaul's Drag Race UK

James Lee Williams, beter bekend als dragqueen The Vivienne, is op 32-jarige leeftijd overleden. De bekende dragartiest won in 2019 de eerste Britse editie van de talentenjacht RuPaul's Drag Race.

De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens de politie van het graafschap Cheshire is er geen sprake van verdachte omstandigheden. De Britse krant The Guardian schrijft dat de politie gistermiddag werd opgeroepen naar een adres in Chorlton-by-Backford, nadat melding was gemaakt van een plotseling overlijden. Een woordvoerder van The Vivienne zegt dat er voorlopig geen verdere details zullen worden gegeven.

Williams werd geboren in Wales en nam de dragnaam The Vivienne aan uit liefde voor de kleding van modeontwerpster Vivienne Westwood. Toen Williams meedeed aan het tv-programma RuPaul's Drag Race UK, groeide The Vivienne uit tot een bekend gezicht.

Een paar jaar later deed ze mee aan de internationale All Stars-versie van het tv-programma, waardoor ze bekend werd bij miljoenen internationale kijkers. Ze stond bekend om haar humor en talent voor imitaties van beroemdheden, met name van Donald Trump.

The Vivienne deed Donald Trump na in een aflevering van RuPaul's Drag Race: