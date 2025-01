Politie: jaarwisseling ontaardde op veel plaatsen in geweld en vernieling

De jaarwisseling is volgens de politie rumoerig verlopen, met fors meer incidenten dan de voorgaande twee jaar en meer geweld tegen politieagenten en andere hulpverleners.

Op een aantal plekken liep het flink uit de hand, waarbij maximale inzet van de diensten werd gevraagd, schrijft minister Van Weel van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. Het ontaardde daar volgens de politie "in een nacht vol geweld en vernieling".

Branden

Voor de brandweer was het aantal incidenten "beheersbaar", maar ook de brandweer werd geconfronteerd met agressie en geweld. In de nieuwjaarsnacht werden 4106 brandweerincidenten geregistreerd, ruim 400 meer dan vorig jaar. Er waren zes zeer grote branden.

In Rotterdam-Rijnmond waren er zelfs de helft meer incidenten dan vorig jaar, waaronder opvallend veel autobranden.

De brandweer werd op verschillende plaatsen geconfronteerd met vuurwerk en agressie en had daar steun van de ME nodig.

'Feestelijk'

Minister Van Weel schrijft toch dat de jaarwisseling op veel plekken wel feestelijk en relatief rustig is verlopen, en dat er minder incidenten waren. Dat laatste is echter vertekend omdat hij het vergelijkt met het gemiddelde van de afgelopen vier jaar. Daaronder vielen ook twee coronajaren met een algeheel vuurwerkverbod. Toen werden meer vuurwerkincidenten geregistreerd, omdat alle vuurwerk strafbaar was.

In totaal werden in de nieuwjaarsnacht van dit jaar 8292 incidenten geregistreerd, 850 meer dan vorig jaar.

Er waren 2039 vuurwerkincidenten, 9 procent meer dan de afgelopen twee jaar.

Geweld en agressie tegen hulpverleners

295 politiemensen werden slachtoffer van geweld en agressie. Dat zijn er 32 meer dan vorig jaar.

49 andere hulpverleners, zoals brandweermensen en ambulancemedewerkers, werden slachtoffer van geweld en agressie. Dit zijn er 17 meer dan vorig jaar.

In totaal werden 245 mensen aangehouden, veertig minder dan vorig jaar en ongeveer even veel als het jaar daarvoor. Waarom er minder arrestaties zijn verricht, terwijl er meer incidenten waren, wordt niet uitgelegd.

Vuurwerkletsel

Eerder werd al gemeld dat bij de huisartsenposten en de spoedeisende hulp iets minder slachtoffers van vuurwerkletsel werden geregistreerd.

Ook bekend was al dat de hulpdiensten te maken hadden met een storing van het communicatiesysteem C2000. Van Weel schrijft dat verschillende partijen werken aan het verbeteren van het systeem, en herhaalt nog eens dat C2000 voorlopig niet kan worden vervangen omdat een goed alternatief niet direct voorhanden is.

'Harde aanpak', geen vuurwerkverbod

De minister sluit af met de opmerking dat de inzet van alle betrokkenen wel vruchten lijkt af te werpen, maar dat het nog op te veel plaatsen blijft misgaan. Hij stelt een harde aanpak van daders in het vooruitzicht.

Over een landelijk vuurwerkverbod, waar vandaag burgemeester Schouten van Rotterdam weer voor pleitte, schrijft hij niets. De coalitiepartijen zijn daar ook niet voor.