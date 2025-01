300.000 Amerikanen zonder stroom door winterweer, 1700 vluchten geannuleerd

In delen van Indiana geldt een zogenoemde essentiële reiswaarschuwing. Dit betekent dat alleen essentiële reizen, zoals voor acute medische zorg, toegestaan zijn op de provinciale wegen.

Volgens meteorologen komt het extreme weer - veroorzaakt door storm Blair - door de poolwervel of polar vortex. Dat is een massa van koude lucht die rond het Noordpoolgebied circuleert. Soms ontsnapt de koude lucht zuidwaarts, naar Azië, Europa of de VS. Dat komt steeds vaker voor door de snelle opwarming van de poolcirkel.

300.000 huishoudens zonder stroom

In districten van verschillende staten blijven de scholen en overheidskantoren vandaag gesloten. De autoriteiten vragen inwoners niet in de auto te stappen. "Blijf alsjeblieft van de weg tijdens deze storm. Bereid je huis en gezin voor en laad je elektronica op voor het geval de stroom uitvalt", waarschuwt Wes Moore, de gouverneur van Maryland.

Meer dan 300.000 Amerikaanse huishoudens zitten zonder stroom, meldt PowerOutage.us. Virginia wordt het hardst geraakt; daar gaat het om 110.000 huishoudens.

Luchthaven gesloten

Door het winterweer zijn vandaag al zeker 1700 vluchten geannuleerd. In Kansas - de staat waar op sommige plekken tot wel 48 centimeter sneeuw is gevallen - is de internationale luchthaven helemaal gesloten.

Op de internationale luchthaven Cincinnati/Northern Kentucky viel gisteren 20 centimeter sneeuw. Vandaag worden daar tientallen vluchten geannuleerd.

Canada

In Canada leidt de poolwervel ook tot extreem weer. In een groot deel van het land gelden weerwaarschuwingen. De temperaturen zijn in bijna heel het land ver onder het vriespunt.

In de provincie Manitoba in het midden van Canada kan de gevoelstemperatuur zakken tot 40 graden onder nul. In delen van Ontario wordt 38 centimeter sneeuw verwacht.

Naar verwachting is het ergste morgen achter de rug. Dan trekt de sneeuwzone waarschijnlijk naar de oceaan. Wel blijft het nog een aantal dagen ongewoon koud voor de tijd van het jaar, is de voorspelling.