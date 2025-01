Beekse Bergen past autoroute aan na gevaarlijke situaties met cheeta's

Safaripark Beekse Bergen gaat de route voor de autosafari aanpassen. Binnenkort mogen auto's niet meer door het leefgebied van de cheeta's rijden, maar worden ze erlangs geleid. Zo hoopt het park in de toekomst incidenten met de jachtluipaarden voorkomen.

De afgelopen jaren stapten meerdere bezoekers uit in het cheetaverblijf. Dat leidde tot gevaarlijke situaties. "We merken dat mensen zich steeds minder bewust zijn van de gevaren van roofdieren", zegt een woordvoerder van het Brabantse park tegen pretparksite Looopings.

Langs de route van de autosafari staan al borden dat bezoekers niet mogen uitstappen. Maar deze waarschuwingen worden geregeld genegeerd.

Gevaarlijke situaties

Zo haalde de Beekse Bergen in 2018 internationaal het nieuws toen een Frans gezin uitstapte tussen de jachtluipaarden. Een aantal Duitse bezoekers deed begin 2019 hetzelfde. Ook een Duitse scholier negeerde in 2022 verschillende borden tijdens een wandeling en betrad het cheetagebied. Hij werd in zijn arm gebeten door een van de dieren.

Eerder verbood de Beekse Bergen bezoekers al om door het leefgebied van de leeuwen in het park te rijden tijdens de autosafari, schrijft Omroep Brabant.