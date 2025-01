Wielrenster Kool met Kerstmis geopereerd aan uitstekende schroef in arm

Wielrenster Charlotte Kool heeft tijdens de kerstdagen een operatie ondergaan. De sprintster van Picnic-Post NL had last van een schroef, die bijna door haar huid naar buiten kwam, zo vertelde ze maandag op een mediadag van haar ploeg.

In oktober ging Kool, met meerdere rensters, tijdens de Simac Ladies Tour op 800 meter voor de finish hard onderuit. Zij moest meteen naar het ziekenhuis en bleek een gebroken sleutelbeen te hebben. "Daaraan ben ik geopereerd en het herstel ging goed, tot een schroef los kwam te zitten", vertelt de Blaricumse.

"Die schroef kwam bijna door de huid naar buiten, toen ben ik de afgelopen Kerst nog onder het mes gegaan om die schroef eruit te laten halen. Dat was niet fijn."

Hopen op beter jaar

Kool hoopt dat ze het fysieke ongemak van het vorige jaar achter zich kan laten. Want naast de sleutelbeenbreuk had ze in het voorjaar ook een tijd moeite met ademen. "Ik heb een coronabesmetting gehad en daardoor een soort longcovid gehad. Een chiropractor heeft me twee weken voor de Tour de France bevrijd, waardoor ik weer kon ademen."

Dat bleek uiteindelijk zeer welkom, want Kool wist twee etappes te winnen in de Tour die door Nederland ging. Ze droeg ook de eerste twee dagen de gele trui. "Dat waren de mooiste dagen van mijn leven."