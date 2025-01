Vier jaar na Capitoolbestorming bekrachtigt Congres verkiezingszege Trump

Kamala Harris is als vicepresident ook Senaatsvoorzitter en in die hoedanigheid had ze een belangrijke rol bij het officieel tellen van de stemmen van kiesmannen. Samen met de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Mike Johnson hoorde ze de vijftig staten een voor een de uitslag bekendmaken.

Ze deelde in aanloop naar de Congresbijeenkomst een videoboodschap waarin ze haar rol in de machtsoverdracht een "heilige plicht" noemde. Harris is niet de eerste vicepresident die verkiezingen verloor en vervolgens de eigen nederlaag moest bekrachtigen. Dat overkwam bijvoorbeeld ook haar Democratische partijgenoot Al Gore, die van George W. Bush verloor in 2000.