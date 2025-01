Veel rijksmonumenten in slechte staat, maar geen extra budget voor renovatie

Voor de renovatie is 38 miljoen nodig. Een groot deel van dit bedrag is al gefinancierd door de provincie Zuid-Holland, de gemeente Delft, het BPD Cultuurfonds en particulieren. Voor de resterende 5 miljoen kijkt het museum naar de Rijksoverheid, maar volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is er geen extra geld beschikbaar.

Slechte staat

In april maakte het toen demissionaire kabinet bekend dat de staat van 14,6 procent van de 'niet-woonhuis'-rijksmonumenten matig of slecht is. Het doel is om dat terug te brengen naar 10 procent in 2033.

De komende tien jaar zou daar 770 miljoen euro extra voor nodig zijn. Het huidige kabinet is echter niet van plan om daar extra geld voor vrij te maken, zei minister Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap afgelopen september.

Onderscheid maken

"Het verbaast mij niet dat 15 procent in slechte staat verkeert", zegt Rijksbouwmeester Francesco Veenstra. "Het onderhoud is kostbaar en het bezit is verdeeld over heel veel eigenaren in Nederland. Als een monument nu in slechte staat verkeert, dan heb je vijf tot tien jaar geleden al niet de juiste maatregelen getroffen."

Wel benadrukt Veenstra dat renovatie vaak wordt aangegrepen om ook vernieuwingen aan te brengen. Het is volgens de Rijksbouwmeester dus belangrijk om een onderscheid te maken tussen instandhouding - bijvoorbeeld het verhelpen van lekkage - en aanpassing, zoals het verbreden van de ingang.

"Je ziet steeds vaker dat er bij grote projecten, zoals bij het Binnenhof in Den Haag, beide aanpassingen worden gedaan", vertelt Veenstra. "Het geld daarvoor moet niet alleen vanuit de overheid, maar ook vanuit provincies, gemeenten en particuliere cultuurfondsen komen. Bij een tekort aan budget moet de prioriteit bij instandhouding liggen."

Belangrijk voor Nederlandse cultuur

Desalniettemin is het in stand houden van rijksmonumenten een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk, de provincies, gemeenten en eigenaren, benadrukt Veenstra. "Monumenten leveren een belangrijke waarde aan de Nederlandse cultuur. We hebben er zo veel, in heel veel verschillende gedaantes. Ze spelen een belangrijke rol in het vertellen van de Nederlandse geschiedenis."

Moerman hoopt dus dat het Rijk nog met geld over de brug zal komen voor de restauratie van Prinsenhof. "Dit is echt een plek die je moet koesteren in Nederland. Daarom vinden wij dat naast alle anderen die bijdragen, ook het Rijk dat zal moeten doen."