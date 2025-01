Belgische justitie maakt excuses aan nabestaanden vermoorde studente

Justitie in België heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden van Julie van Espen. De Vlaamse studente werd in 2019 verkracht en vermoord door een man die al twee keer eerder was veroordeeld voor verkrachting. In afwachting van hoger beroep in de laatste zaak was hij op vrije voeten en vermoordde hij de 23-jarige studente.

De rechtbank in Brussel oordeelde vorige maand dat de Belgische staat aansprakelijk is voor de moord op de studente. Daarop kondigde justitieminister en vicepremier Van Tigchelt aan dat er officiële excuses zouden komen.

Dat heeft hij inmiddels gedaan, samen met zijn voorganger Geens, die minister was toen Van Espen werd verkracht en vermoord. De verontschuldigingen zijn gemaakt vanwege "de fouten die justitie maakte" en "het immense en onherstelbare leed dat de familie werd aangedaan", zegt Van Tigchelt.

Levenslang en tbs

De moord op Van Espen leidde tot veel opschudding in België. De 23-jarige studente verdween in mei 2019 nadat ze in Schilde op de fiets was gestapt om naar vriendinnen in Antwerpen te gaan. Er werd meteen rekening gehouden met een misdrijf.

De verdachte, Steve Baekelmans, die al bekend was bij justitie en politie, werd gezien op camerabeelden en gearresteerd. Een paar dagen later werd Van Espens lichaam gevonden bij een zoekactie langs het Albertkanaal bij Antwerpen. Baekelmans bekende dat hij Van Espen had verkracht en vermoord. Hij kreeg levenslang en vijftien jaar tbs.

Baekelmans was al eerder, in 2017, vanwege verkrachting veroordeeld tot vier jaar cel. Hij zat hier echter nooit voor in de gevangenis, want hij ging in hoger beroep. De uitkomst daarvan mocht hij op vrije voeten afwachten omdat de rechtbank geen gevaar zag dat hij zou vluchten naar het buitenland. Recidivegevaar, ernst van de feiten of de zwaarte van de straf is in België geen reden om in dit soort gevallen iemand vast te houden.

De uitspraak in het hoger beroep liet vervolgens 23 maanden op zich wachten. In de tussentijd had hij Van Espen om het leven gebracht. Mensen vroegen zich af hoe dat kon. Ook de minister van Justitie zette vraagtekens.

Bezuinigingen

Volgens het hof van beroep in Antwerpen waren bezuinigingen de oorzaak van de lange wachttijden; er zouden te weinig rechters zijn. Justitieminister Van Tigchelt gaf vorige maand al toe dat er bij de trage behandeling van de zedenzaak fouten zijn gemaakt. "Als die fouten niet waren gemaakt, had dit drama mogelijk vermeden kunnen worden", zei hij.

Stijn Verbist, de advocaat van de nabestaanden, zegt tegen de Belgische krant De Morgen dat met de excuses de zaak voor hen nu is afgesloten. "Maar ook voor de Belgische staat. Er komt geen beroep van hun kant en de familie zal geen procedure starten om een schadevergoeding te verkrijgen. Deze excuses werken helend voor de familie."

De familie zegt verder door te gaan met het project 'Missie Julie, Missie Justitie', dat zich richt op het verbeteren van het justitiële systeem in België. Samen met advocaten doet de familie aanbevelingen aan justitie om te voorkomen dat fouten zoals die in de zaak van Van Espen zich herhalen.