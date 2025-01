'Met Afrikaanse miljarden dempt Wagner de impact van sancties tegen Rusland'

Jarenlang had de Russische Wagner-groep een grote rol in de oorlog in Oekraïne. Onder leiding van Jevgeni Prigozjin wist het huurlingenleger Oekraïense steden als Bachmoet in te nemen. Maar zo snel als de groep naam en faam maakte, zo snel verdween die ook weer van het Oekraïense strijdtoneel.

Het afgelopen jaar heeft de groep zich opnieuw uitgevonden. Onder de nieuwe naam Africa Corps timmert het Russische huurleger aan de weg in Afrika. En niet zonder succes. Dankzij de gewelddadige activiteiten in Afrika weet president Vladimir Poetin de effecten van westerse sancties te dempen.

Van Wagner tot Africa Corps

We zagen de Wagner-groep voor het eerst in maart 2014. Gekleed in legerkleding zonder insignes namen de leden de Krim in, onder leiding van Prigozjin. Zijn huurlingenleger bouwde snel een naam op, tot Prigozjin anderhalf jaar geleden in conflict kwam met het Kremlin over het verloop van de oorlog in Oekraïne.

Prigozjin stuurde zijn huurleger richting Moskou, maar die coup mislukte. Twee maanden later stortte een vliegtuig met aan boord Prigozjin en de voltallige leiding van de Wagner-groep neer net buiten Moskou.

Waar Rusland Wagner voor de dood van Prigozjin alleen in stilte steunde en publiekelijk elke betrokkenheid bij de groep ontkende, trekken de Russische autoriteiten de verantwoordelijkheid van de troepen nu volledig naar zich toe. 'Africa Corps' valt direct onder het Russische ministerie van Defensie.

"Vóór de dood van Prigozjin was er meer afstand tussen het Kremlin en Wagner", zegt Candace Rondeaux, directeur van Future Frontlines. Ze is expert op het gebied van Russische huurlegers, in het bijzonder Wagner. "Die band is nu veel nauwer. Ze vallen onder de Russische militaire inlichtingendienst GROe."

En de groep is actiever en gewelddadiger dan ooit op het Afrikaanse continent, constateert Ladd Serwat. Hij is Afrika-specialist bij ACLED, een organisatie die onderzoek doet naar geweld in Afrika, gepleegd door groepen als Wagner. "We zien plunderingen, het bestelen van burgers en seksueel geweld. Ze houden ook burgers vast voor losgeld, of ontvoeren en martelen ze. Ze gebruiken zelfs helikopters om explosieven te laten vallen op burgerdoelen."

Drie doelen

De opdracht voor de Russische paramilitaire groep zijn hetzelfde als die van de Wagner-groep, benadrukt Rondeaux. "Ze hebben drie doelen: Rusland ondersteunen bij het streven naar een alternatieve wereldorde door het krijgen van meer invloed in bijvoorbeeld Afrika, zorgen voor een lucratieve wapenexportmarkt voor Rusland en helpen bij het omzeilen van de sancties."

Dat doet het Africa Corps met harde hand, zoals Wagner dat deed in Oekraïense steden als Bachmoet. Afrikaanse leiders huren oud-Wagner-strijders in om opstanden de kop in te drukken of om op jihadisten te jagen. Dat gebeurt in steeds meer landen.