Oekraïne probeert Rusland opnieuw te verrassen met aanval in Koersk

"Beide partijen anticiperen op het aantreden van Donald Trump in de VS", zegt De Kruif. "Ze gooien nu veel middelen in de strijd om sterker te staan aan de onderhandelingstafel. Ondanks dat het winter is en het dan veel zwaarder vechten is."

'Boksen'

De generaal buiten dienst meent dat de hernieuwde aanval in Koersk een slimme zet is van het Oekraïense leger. "Een van de grondbeginselen in oorlogsvoering is dat je de tegenstander goed moet verrassen. Net zoals je bij het boksen niet steeds dezelfde stoot geeft."

In tegenstelling tot in de Donbas, waar veel meer mijnen en loopgraven liggen, zijn de linies in Koersk volgens De Kruif minder stabiel. Verder heeft Rusland er minder ervaren eenheden en dat biedt volgens de oud-militair een goede gelegenheid voor Oekraïne om toe te slaan. "Het is niet makkelijk te coördineren voor de Russen, omdat ze samen vechten met Tsjetsjenen en Noord-Koreanen."

Dit alles neemt niet weg dat de aanval, net als de verrassingsinval in augustus, een riskante operatie is. Zeker met het nijpende tekort aan manschappen voor Oekraïne in het achterhoofd. "Het is maar de vraag hoe succesvol het zal zijn", zegt Bolder.