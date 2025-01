Arubaanse oud-premier Henny Eman (76) overleden

De Arubaanse oud-politicus Henny Eman (76) is overleden. Eman werd in 1986 de eerste premier van Aruba, toen het zich van de Nederlandse Antillen afscheidde. Hij leidde drie kabinetten, het eerste van januari 1986 tot februari 1989, en vervolgens twee tussen juli 1994 en oktober 2001.

Eman was de leider van de christendemocratische Arubaanse Volkspartij (AVP), een partij die in 1946 werd opgericht door zijn grootvader met dezelfde naam. Ook zijn vader was enige tijd voorman van de AVP. Eman trad in hun voetsporen toen hij in 1977 partijleider werd. De huidige leider van de AVP is Henny's broer Mike.